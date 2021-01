Benevento-Milan: Inzaghi sfida il passato (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Benevento è pronto a sfidare la capolista. I sanniti guidati da Pippo Inzaghi, vogliono continuare a stupire dopo una prima parte di stagione pazzesca. La formazione di Pippo Inzaghi vuole continuare a stupire e questa sera, avrà una nuova opportunità contro i rossoneri di Stefano Pioli. Undici stagioni da calciatore costellate da numerosi trofei, e una da allenatore non potranno essere dimenticate facilmente nei 90 minuti di questo pomeriggio. Tra Pippo ed il Milan fu subito colpo di fulmine, fina da quando nel 2001 Galliani e Berlusconi decisero di portarlo da Torino a Milano. E molto probabilmente è un amore destinato a non finire. Nonostante i momenti di alti e bassi, Superpippo e il Diavolo hanno continuato ad amarsi reciprocamente. Iniziato nel 2001 da calciatore e terminato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilè pronto are la capolista. I sanniti guidati da Pippo, vogliono continuare a stupire dopo una prima parte di stagione pazzesca. La formazione di Pippovuole continuare a stupire e questa sera, avrà una nuova opportunità contro i rossoneri di Stefano Pioli. Undici stagioni da calciatore costellate da numerosi trofei, e una da allenatore non potranno essere dimenticate facilmente nei 90 minuti di questo pomeriggio. Tra Pippo ed ilfu subito colpo di fulmine, fina da quando nel 2001 Galliani e Berlusconi decisero di portarlo da Torino ao. E molto probabilmente è un amore destinato a non finire. Nonostante i momenti di alti e bassi, Superpippo e il Diavolo hanno continuato ad amarsi reciprocamente. Iniziato nel 2001 da calciatore e terminato ...

