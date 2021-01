BENEVENTO-MILAN: i Top 5 rossoneri del match, le pagelle / News (Di domenica 3 gennaio 2021) MILAN News - Si è da poco conclusa BENEVENTO-MILAN, 15^ giornata del campionato di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori rossoneri del match. Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 gennaio 2021)- Si è da poco conclusa, 15^ giornata del campionato di Serie A. Ecco i migliori e i peggioridel. Pianeta

AntoVitiello : Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol strao… - ZZiliani : #Milan avanti 1-0 a fine primo tempo (e con un uomo in meno per il rosso a #Tonali), ma prima del rigore realizzato… - Eurosport_IT : IL MILAN VINCE IN 10 E TORNA IN VETTA ?????? I rossoneri, in inferiorità numerica per 55', battono 2-0 il Benevento… - solonapoli11 : RT @ZZiliani: #Milan avanti 1-0 a fine primo tempo (e con un uomo in meno per il rosso a #Tonali), ma prima del rigore realizzato da #Kessi… - junews24com : Pioli: «Contro la Juve avremo delle assenza ma noi vogliamo vincere» - -