Benevento-Milan 0-2, Pioli: “Non ci nascondiamo, ma con la Juventus non sarà decisiva” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Dobbiamo continuare così. Vinciamo perché abbiamo qualità, ma anche perché abbiamo intensità. Nessuno si vuole nascondere, vogliamo vincere anche la prossima partita. Con la Juventus sarà una bella partita tra due squadre che stanno bene. Io continuo a dire che Napoli, Inter e Juventus sono le più forti del campionato. Noi guarderemo la nostra classifica ad aprile, se sarà questa si faranno altri ragionamenti. Abbiamo qualche mancanza che stiamo coprendo bene. Ce la giocheremo, ma non sarà una passaggio di consegne”. Così Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, si proietta alla sfida del 6 gennaio contro la Juventus che il Milan affronterà da capolista. Poi sulla vittoria contro il Benevento: “Non ci facciamo mettere pressione dai ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) “Dobbiamo continuare così. Vinciamo perché abbiamo qualità, ma anche perché abbiamo intensità. Nessuno si vuole nascondere, vogliamo vincere anche la prossima partita. Con launa bella partita tra due squadre che stanno bene. Io continuo a dire che Napoli, Inter esono le più forti del campionato. Noi guarderemo la nostra classifica ad aprile, sequesta si faranno altri ragionamenti. Abbiamo qualche mancanza che stiamo coprendo bene. Ce la giocheremo, ma nonuna passaggio di consegne”. Così Stefano, ai microfoni di Sky Sport, si proietta alla sfida del 6 gennaio contro lache ilaffronterà da capolista. Poi sulla vittoria contro il: “Non ci facciamo mettere pressione dai ...

ZZiliani : #Milan avanti 1-0 a fine primo tempo (e con un uomo in meno per il rosso a #Tonali), ma prima del rigore realizzato… - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol strao… - SkySport : Pioli dopo Benevento-Milan: 'Vittoria pesante e di cuore. Con la Juve non sarà decisiva' - calciotoday_it : ???Le parole di Stefano #Pioli nella conferenza stampa post #BeneventoMilan #SerieA #3gennaio - CCokina12 : RT @CucchiRiccardo: Riconfermo la mia opinione: il #Milan è con pieno merito in testa alla classifica. Anche oggi, in 10 e contro un #Benev… -