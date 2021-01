Benevento-Milan 0-2, il Diavolo torna in vetta con Kessie e Leao (ma i campani sbagliano un rigore) (Di domenica 3 gennaio 2021) Rossoneri in 10 per un’ora: a Tonali rosso diretto con la Var; i giallorossi colpiscono un palo e poi Caprari sbaglia un rigore. Due pali anche del Diavolo nel finale Leggi su corriere (Di domenica 3 gennaio 2021) Rossoneri in 10 per un’ora: a Tonali rosso diretto con la Var; i giallorossi colpiscono un palo e poi Caprari sbaglia un. Due pali anche delnel finale

ZZiliani : #Milan avanti 1-0 a fine primo tempo (e con un uomo in meno per il rosso a #Tonali), ma prima del rigore realizzato… - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol strao… - Eurosport_IT : IL MILAN VINCE IN 10 E TORNA IN VETTA ?????? I rossoneri, in inferiorità numerica per 55', battono 2-0 il Benevento… - PianetaMilan : #VIDEO #BENEVENTOMILAN sui social: '2021 e vince ancora...' / #News - GIUSPEDU : RT @AntoVitiello: Il #Milan vince una gara complicata a #Benevento, per più di un'ora in 10 uomini. #Leao si è inventato un gol straordinar… -