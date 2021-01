Benevento-Milan 0-2: i rossoneri soffrono ma conquistano tre punti decisivi (Di domenica 3 gennaio 2021) Benevento-Milan 0-2, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. I rossoneri rispondono alla vittoria dell’Inter, concludendo la 15a giornata della Serie A in vetta alla classifica. Partita complicata per i ragazzi di Pioli, costretti a giocare in dieci per l’espulsione di Tonali. Decisive le reti di Kessie su rigore e di Leao nella ripresa. Benevento-Milan 0-2 : che partita è stata? Partita che il Milan ha dovuto affrontare per gran parte in inferiorità numerica. I rossoneri nel primo tempo, sono stati abili nel sfruttare una disattenzione dei campani, aggiudicandosi un calcio di rigore. Penalty realizzato da Kessie con estrema freddezza che mette a segno il quinto gol in campionato e porta il Milan in vantaggio al minuto 15. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021)0-2, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Irispondono alla vittoria dell’Inter, concludendo la 15a giornata della Serie A in vetta alla classifica. Partita complicata per i ragazzi di Pioli, costretti a giocare in dieci per l’espulsione di Tonali. Decisive le reti di Kessie su rigore e di Leao nella ripresa.0-2 : che partita è stata? Partita che ilha dovuto affrontare per gran parte in inferiorità numerica. Inel primo tempo, sono stati abili nel sfruttare una disattenzione dei campani, aggiudicandosi un calcio di rigore. Penalty realizzato da Kessie con estrema freddezza che mette a segno il quinto gol in campionato e porta ilin vantaggio al minuto 15. La ...

