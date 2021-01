BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 4 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di domenica 3 gennaio 2021)di: Hope non è contenta quando scopre che Liam ha lasciato Beth con Steffy senza consultarla e decide di affrontare la sorellastra, poi sul cellulare del giovane trova un messaggio di ringraziamento troppo carino da parte di Steffy. Thomas spiega a Zoe quanto sta succedendo al matrimonio di Ridge: il suo astio nei confronti delle Logan, stavolta, non sembra risparmiare neanche Hope. Shauna fa di nuovo visita a Ridge, in ufficio, stavolta per informarlo che anche Thomas sa del particolare del bacio di quella notte.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)