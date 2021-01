Bayern Monaco, la traduzione di Lewandowski? «Il migliore al mondo» (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Bayern Monaco ha realizzato un simpatico post per esaltare le qualità di Robert Lewandowski Il Bayern Monaco vince in rimonta 5-2 contro il Mainz, dopo esser stato sotto 0-2. Decisiva anche la doppietta Robert Lewandowski nel finale. E il club bavarese ha postato sui propri social un simpatico meme per elogiare proprio il polacco. Nella schermata di Google Traslate è presente il nome dell’attaccante in tedesco, con la traduzione a destra in inglese: «The Best in the World». Il migliore al mondo. #TheBest ? pic.twitter.com/9HEWXsaXsZ — FC Bayern München (@FCBayern) January 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilha realizzato un simpatico post per esaltare le qualità di RobertIlvince in rimonta 5-2 contro il Mainz, dopo esser stato sotto 0-2. Decisiva anche la doppietta Robertnel finale. E il club bavarese ha postato sui propri social un simpatico meme per elogiare proprio il polacco. Nella schermata di Google Traslate è presente il nome dell’attaccante in tedesco, con laa destra in inglese: «The Best in the World». Ilal. #TheBest ? pic.twitter.com/9HEWXsaXsZ — FCMünchen (@FC) January 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com

