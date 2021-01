Bayern Monaco, Flick: «Vogliamo vincere tanto quanto lo scorso anno» – VIDEO (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Mainz, la prima del 2021 per i bavaresi Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Mainz, la prima del 2021 per i bavaresi. Queste le sue parole vincere – «Nulla è cambiato relativamente ai nostri obiettivi. Abbiamo già detto che vogliono centrare le vittorie più importanti possibili. Vogliamo vincere tanto quanto abbiamo vinto nella scorsa stagione. Ci sono dei requisiti a cui rispondere. In passato abbiamo detto che il nostro obiettivo è la strada che intraprenderemo. Il modo in cui lo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tecnico delHansiha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Mainz, la prima del 2021 per i bavaresi Il tecnico delHansiha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Mainz, la prima del 2021 per i bavaresi. Queste le sue parole– «Nulla è cambiato relativamente ai nostri obiettivi. Abbiamo già detto che vogliono centrare le vittorie più importanti possibili.abbiamo vinto nella scorsa stagione. Ci sono dei requisiti a cui rispondere. In passato abbiamo detto che il nostro obiettivo è la strada che intraprenderemo. Il modo in cui lo ...

zazoomblog : Bundesliga il Lipsia batte lo Stoccarda ed è primo in attesa del Bayern Monaco - #Bundesliga #Lipsia #batte… - clikservernet : Bundesliga, il Lipsia batte lo Stoccarda ed è primo in attesa del Bayern Monaco - Noovyis : (Bundesliga, il Lipsia batte lo Stoccarda ed è primo in attesa del Bayern Monaco) Playhitmusic - - Guidorizzi82 : @GianguidT @ZZiliani Sarebbe un passo indietro allenare squadre come il Barcellona, Bayern Monaco,Real Madrid, PSG… - ildpaa : Con show out di Kid Kudi andrei da solo contro tutto il Bayern Monaco -