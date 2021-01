Basket | Serie A | Cremona batte Brescia dopo una grande rimonta

Leggi su oasport

La Vanoli chiude la quattordicesima giornata di A 2020-2021 andando a vincere in casa della Germani con il risultato di 85-89. A guidare al successso i cremonesi sono stati un Daulton Hommes da 20 punti, un David Cournooh da 19 e un TJ Williams da 17. A, invece, non sono bastati i 23 punti e 17 rimbalzi di uno stratosferico Dusan Ristic. L'incontro ha visto i padroni di casa partire meglio e chiudere il primo quarto avanti 33-21. ha continuato a guidare il match fino agli ultimi dieci minuti, quando ha decisamente cambiato passo. Gli ospiti, nel quarto periodo, hanno alzato il ritmo in attacco e, allo stempo tempo, hanno stretto le maglie in difesa, riuscendo così a piazzare un parziale di 14-27 che ha permesso loro di recuperare una sfida ...