Basket, Becky Hammon prima donna coach nella NBA (Di domenica 3 gennaio 2021) Una barriera abbattuta, una svolta storica, un nuovo inizio. Becky Hammon è diventata la prima donna ad allenare una squadra NBA, i San Antonio Spurs nella sfida contro i Los Angeles Lakers. Leggi su vanityfair (Di domenica 3 gennaio 2021) Una barriera abbattuta, una svolta storica, un nuovo inizio. Becky Hammon è diventata la prima donna ad allenare una squadra NBA, i San Antonio Spurs nella sfida contro i Los Angeles Lakers.

