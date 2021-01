Australia, Saipem: nuovo contratto per lo stabilimento di Burrup (Di domenica 3 gennaio 2021) Saipem, alla guida di una joint venture paritetica con Clough, ha raggiunto l’accordo per un contratto EPC con Perdaman Chemical and Fertilizers Pty per lo sviluppo del progetto Burrup Urea. Si tratta di uno stabilimento di fertilizzanti Urea che si svilupperà nell’area industriale di Burrup, a circa 20 km a nord-ovest di Karratha, sulla costa dell’Australia occidentale. L’accordo fa seguito agli heads of agreement firmati a luglio ed il suo valore complessivo è di circa 2,4 miliardi USD mentre la quota Saipem ammonta a circa 1,2 miliardi. L’ambito di attività comprende l’ingegneria, la fornitura di attrezzature e materiali, la costruzione, la premessa in servizio e la messa in servizio per l’esecuzione di un impianto di fertilizzanti urea con una capacità di 2,14 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021), alla guida di una joint venture paritetica con Clough, ha raggiunto l’accordo per unEPC con Perdaman Chemical and Fertilizers Pty per lo sviluppo del progettoUrea. Si tratta di unodi fertilizzanti Urea che si svilupperà nell’area industriale di, a circa 20 km a nord-ovest di Karratha, sulla costa dell’occidentale. L’accordo fa seguito agli heads of agreement firmati a luglio ed il suo valore complessivo è di circa 2,4 miliardi USD mentre la quotaammonta a circa 1,2 miliardi. L’ambito di attività comprende l’ingegneria, la fornitura di attrezzature e materiali, la costruzione, la premessa in servizio e la messa in servizio per l’esecuzione di un impianto di fertilizzanti urea con una capacità di 2,14 ...

DomenicoAiello_ : Saipem, contratto da 1,2 miliardi in Australia | Joint venture paritetica da 2,4 miliardi di dollari con Clough per… - EnergiaOltre : Il valore complessivo del contratto è di circa 2,4 miliardi di dollari. La quota di #Saipem ammonta a circa 1,2 mil… - infoiteconomia : Saipem – Titolo in vetta al Ftse Mib (+3%) dopo nuovo contratto in Australia - lamescolanza : Saipem, nuovo contratto in joint venture con Clough per uno stabilimento di urea in Australia - infoiteconomia : Saipem, contratto da 1,2 miliardi in Australia -