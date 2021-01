Atletica | Filippo Tortu positivo al Covid-19 | “Sto bene”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021)è risultatoal-19. Il primatista italiano dei 100 metri ha comunicato la notizia attraverso i suoi profili social: “Nonostante le prevenzioni messe in atto, sono risultato. Ho svolto il sierologico, i cui risultati mi verranno consegnati tra domani e martedì“. Il velocista brianzolo, capace di correre la distanza simbolo dell’leggera in 9.99 nel 2018, ha tranquillizzato i suoi supporter: “Voglio rassicurarvi sulle mie condizioni, sto. La priorità è fare stare al sicuro tutte le persone viste nell’ultimo periodo e osservare la quarantena fino a quando non tornerò negativo“. L’azzurro, finalista ai Mondiali 2019 proprio sui 100 metri, aveva naturalmente dovuto fare i conti con un calendario rivoluzionato a causa della ...