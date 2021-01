Athletic Bilbao-Elche per la 17° giornata de LaLiga (Di domenica 3 gennaio 2021) Oggi, domenica 3 gennaio, a Bilbao ore 14:00, va in scena Athletic Bilbao–Elche per la 17° giornata de La Liga. Le due squadre si affrontano dopo che nell’ultima circostanza l’Athletic Bilbao ha vinto con il risultato di 1-2. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà l’Athletic quotando la vittoria a 1.50. Athletic Bilbao-Elche: chi vince? I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà l’Athletic quotando la vittoria a 1.50. Negli ultimi cinque match l’Athletic Bilbao ha vinto una volta, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 gol e subendone 9. L’ Elche invece 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 8. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) Oggi, domenica 3 gennaio, aore 14:00, va in scenaper la 17°de La Liga. Le due squadre si affrontano dopo che nell’ultima circostanza l’ha vinto con il risultato di 1-2. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà l’quotando la vittoria a 1.50.: chi vince? I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà l’quotando la vittoria a 1.50. Negli ultimi cinque match l’ha vinto una volta, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 gol e subendone 9. L’invece 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 8. ...

La Liga, continua la 17ª giornata con Atletico Madrid e Barcellona

Continua la 17ª giornata de La Liga con impegnate Atletico Madrid e Barcellona. Il turno si concluderà domani con Valencia-Cadice.

