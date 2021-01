Atalanta-Sassuolo oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di domenica 3 gennaio 2021) oggi va in scena Atalanta-Sassuolo, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La Dea vuole vincere per avvicinarsi alla zona Europa. Gli uomini di mister Gian Piero Gasperini al momento si trovano al settimo posto in classifica. I neroverdi vogliono rimanere in alto dopo l’ottimo inizio di stagione. L’incontro, previsto oggi domenica 3 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021)va in scena, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La Dea vuole vincere per avvicinarsi alla zona Europa. Gli uomini di mister Gian Piero Gasperini al momento si trovano al settimo posto in classifica. I neroverdi vogliono rimanere in alto dopo l’ottimo inizio di stagione. L’incontro, previstodomenica 3 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport 253, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.

