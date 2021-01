Atalanta macchina da gol: senza Gomez, 11 gol nelle ultime 3 di Serie A (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2020 dell'Atalanta si era aperto con un 5-0 al Gewiss Stadium al Parma. Un anno dopo, la banda Gasperini si lascia alle spalle il Capodanno con un'altra cinquina a un'emiliana, il Sassuolo (27 reti ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2020 dell'si era aperto con un 5-0 al Gewiss Stadium al Parma. Un anno dopo, la banda Gasperini si lascia alle spalle il Capodanno con un'altra cinquina a un'emiliana, il Sassuolo (27 reti ...

La cronaca della partita a cura di Terzo Tempo Sport Magazine. L’Atalanta ottiene una rotonda vittoria sul Sassuolo, ritrovando ritmo e gioco di macchina da gol. Cinque gol della squadra di Gasperini, ...

Atalanta attenta a De Zerbi, il bresciano che con Bergamo ha tanti (per lui troppi) conti in sospeso: ha perso sempre

I primi calci li ha tirati non in un quartiere qualsiasi, ma a Mompiano, quello dello stadio di Brescia. Che per un bergamasco sarebbe come nascere in viale Giulio Cesare e giocare nell’Excelsior, per ...

