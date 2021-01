Atalanta, gol di Pessina nella storia: rompe la striscia di 200 reti straniere (Di domenica 3 gennaio 2021) Una rarità per l’Atalanta, ovvero un gol di un calciatore italiano: la rete di Pessina arriva dopo 200 marcature straniere consecutive Matteo Pessina sigla il suo primo gol con la maglia dell’Atalanta. Il centrocampista nerazzurro, sempre più importante per l’economia del gioco di Gasperini, ha siglato il 2-0 dei bergamaschi su assist splendido di Josip Ilicic. Un gol storico per l’Atalanta: la rete di Pessina è la prima italiana dopo 200 straniere. Un italiano non segnava con la maglia dell’Atalanta da quasi due anni, Mancini contro il Frosinone. E dopo 200 gol stranieri consecutivi, neanche a farlo apposta, arriva il 2-0 di Pessina #AtalantaSassuolo https://t.co/LIJlJyjg3l — Giuseppe Pastore ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Una rarità per l’, ovvero un gol di un calciatore italiano: la rete diarriva dopo 200 marcatureconsecutive Matteosigla il suo primo gol con la maglia dell’. Il centrocampista nerazzurro, sempre più importante per l’economia del gioco di Gasperini, ha siglato il 2-0 dei bergamaschi su assist splendido di Josip Ilicic. Un gol storico per l’: la rete diè la prima italiana dopo 200. Un italiano non segnava con la maglia dell’da quasi due anni, Mancini contro il Frosinone. E dopo 200 gol stranieri consecutivi, neanche a farlo apposta, arriva il 2-0 diSassuolo https://t.co/LIJlJyjg3l — Giuseppe Pastore ...

