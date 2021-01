Ascoli-Reggina (lunedì 4 gennaio, ore 17): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 3 gennaio 2021) Diciassettesimo turno di Serie B, il primo del nuovo anno, che propone alle ore 17 la sfida tra l’ Ascoli di Sottil e la Reggina di Baroni. Marchigiani che dopo la bella vittoria contro la Spal hanno colto un punto importantissimo sul campo dell’Empoli, sfiorando la vittoria contro la seconda forza del torneo. Calabresi usciti InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 3 gennaio 2021) Diciassettesimo turno di Serie B, il primo del nuovo anno, che propone alle ore 17 la sfida tra l’di Sottil e ladi Baroni. Marchigiani che dopo la bella vittoria contro la Spal hanno colto un punto importantissimo sul campo dell’Empoli, sfiorando la vittoria contro la seconda forza del torneo. Calabresi usciti InfoBetting: Scommesse Sportive e

TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli, sfida salvezza contro una Reggina in ripresa - infobetting : Ascoli-Reggina (lunedì 4 gennaio, ore 17): formazioni, quote, pronostici - TuttoAscoli : Reggina, la squadra di Baroni al lavoro verso l'Ascoli - TuttoAscoli : Reggina, la squadra di Baroni al lavoro verso l'Ascoli - MomentiCalcio : #Reggina, dal #Genoa arriva #Micovschi: trattativa in dirittura d’arrivo con l’Ascoli per #Brlek -