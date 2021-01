Arrestato il figlio del ristoratore ucciso a Dalmine

(Di domenica 3 gennaio 2021) Francesco Colleoni è stato interrogato nella notte, ha ammesso una colluttazione ma anche di non ricordare altro. L’omicidio sarebbe conseguenza di una lite sulla riapertura del ristorante

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato il figlio, Francesco Colleoni, 34 anni, cuoco nel ristorante di famiglia, la trattoria "Il Carroccio". Ex segretario bergamasco della Lega ucciso: le liti col ...Per l'omicidio di Franco Colleoni a Dalmine i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno arrestato questa mattina il figlio 34enne del ristoratore. La vittima 68enne, ex segretario provincia ...