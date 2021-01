Arista al forno all’arancia | facilissima | veloce e chic!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 gennaio 2021)alCosa prepariamo questa sera per cena? Domanda che ci attanaglia tutti i giorni, la maggior parte delle persone che preparano i pasti in famiglia, dicono che il problema non è tanto cucinare ma pensare cosa far da mangiare. Il tempo a nostra disposizione è sempre molto poco, le cose da fare tantissime e alla fine ci troviamo a preparare la classica fettina in piastra. Da oggi si cambia musica, questa sera portiamo in tavola l’di maiale, per prepararla ci vogliono 5 minuti, ha una cottura di un ‘ora ma sarà ila fare tutto il lavoro. Noi nel frattempo possiamo dedicarci ad altro e porteremo in tavola un secondo da ristorante.al...