Anziana trovata morta: autopsia esclude presunti maltrattamenti del figlio come causa del decesso (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giovanni a Teduccio (Na) – Si è conclusa l'autopsia su Anna Francesconi, la donna 86enne trovata morta nel suo appartamento di San Giovanni a Teduccio il 29 dicembre. L'autopsia si era resa necessaria a causa dei segni di violenza sulla schiena e sulle braccia della donna, che hanno fatto sospettare un collegamento tra i maltrattamenti ed il decesso. L'esame, tuttavia, ha determinato che la morte è stata causata da ragioni cardiache. Il dottor Antonio Lombardi, medico legale del figlio della donna, Giovanni De Vita, unico indagato con l'accusa di percosse, esclude che i presunti maltrattamenti denunciati dalla nipote e badante della donna siano stati ...

