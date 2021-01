Anticipazioni Una Vita domenica 10 gennaio 2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) domenica 10 gennaio 2021 – Ursula prende la situazione per le corna: di fronte all’ennesimo rifiuto da parte di Felipe, Ursula capisce che Genoveva sta perdendo il suo tempo. Fin quando l’uomo vede Marcia in pericolo non ha occhi che per lei. Per questo pensa che forse la soluzione migliore sarebbe quella di far rientrare la domestica… L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 3 gennaio 2021)10– Ursula prende la situazione per le corna: di fronte all’ennesimo rifiuto da parte di Felipe, Ursula capisce che Genoveva sta perdendo il suo tempo. Fin quando l’uomo vede Marcia in pericolo non ha occhi che per lei. Per questo pensa che forse la soluzione migliore sarebbe quella di far rientrare la domestica… L'articolo News Programmi Tv.

