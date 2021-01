Anticipazioni Una Vita di lunedì 11 gennaio 2021, l’inaspettato gesto di Genoveva (Di domenica 3 gennaio 2021) Marcia dovrà subire un intervento chirurgico delicato e costosissimo, ma Felipe non saprà come fare. A un certo punto, mentre l’avvocato sara’ intento a parlare con il dottore, durante la puntata di Una Vita di lunedì 11 gennaio 2021, vedremo che Genoveva entrerà improvvisamente e annuncerà una decisione che spiazzerà tutti. Di cosa si tratterà? Intanto, vedremo che Felipe non riuscirà a perdonare Mauro, ma, con questo gesto, riuscirà ad aprire il suo cuore verso Genoveva? Scopriamolo insieme! Anteprima puntata Una Vita, Felipe non riesce a perdonare Mauro Nella puntata di Una Vita vedremo che Mauro tenterà di riavvicinarsi a Felipe, chiedendogli scusa per quanto accaduto da Andrade. L’ex commissario, però, apparirà convinto del fatto ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 3 gennaio 2021) Marcia dovrà subire un intervento chirurgico delicato e costosissimo, ma Felipe non saprà come fare. A un certo punto, mentre l’avvocato sara’ intento a parlare con il dottore, durante la puntata di Unadi11, vedremo cheentrerà improvvisamente e annuncerà una decisione che spiazzerà tutti. Di cosa si tratterà? Intanto, vedremo che Felipe non riuscirà a perdonare Mauro, ma, con questo, riuscirà ad aprire il suo cuore verso? Scopriamolo insieme! Anteprima puntata Una, Felipe non riesce a perdonare Mauro Nella puntata di Unavedremo che Mauro tenterà di riavvicinarsi a Felipe, chiedendogli scusa per quanto accaduto da Andrade. L’ex commissario, però, apparirà convinto del fatto ...

