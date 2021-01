Anticipazioni Un Posto al Sole Venerdì 8 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 3 gennaio 2021)– La delusione di Alex: Alex riceverà un’importante proposta di lavoro all’estero ma nell’immediato non saprà cosa rispondere. Così tornerà a casa per parlarne con Vittorio, il quale però non le darà le attenzioni richieste e dunque la giovane si troverà sola a prendere una decisione più grande di lei. Nel frattempo si renderà conto che Vittorio è troppo concentrato su sè stesso per accorgersi delle sue esigenze. L'articolo News Programmi Tv.