Anticipazioni Un Posto al sole martedì 5 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 3 gennaio 2021)– Peggiorano le condizioni di Fabrizio: un ostacolo sopraggiunge nella scelta di Marina dato che il suo amato viene ricoverato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono critiche e spingono la donna a rimandare la sua fuga. Successivamente pensa di portarlo via con sè e di curarlo in un’altra città. La sua scelta è l’occasione giusta per far passare la sua fuga, come una decisione naturale. L'articolo News Programmi Tv.