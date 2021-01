Anticipazioni Il paradiso delle signore martedì 5 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 3 gennaio 2021)– Il sospetto di Salvatore: Salvatore scopre che la sua amata ha trovato la famosa lettera e subito inizia ad indagare per capire come sia stato possibile. Poi gli viene in mente un’idea: forse è stata sua madre a fargliela trovare con lo scopo di aprirle gli occhi su tante cose che finora ha preferito non vedere. Come cambia la situazione tra loro? L'articolo News Programmi Tv.