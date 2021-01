Anteprima Il Segreto di domenica 10 gennaio 2021 | l’arrivo di un personaggio misterioso

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 3 gennaio 2021) Lazaro, questo è il nome del nuovoche farà capolino durante la puntata de Ildi10, il quale arriverà presso la locanda di Matias e Marcela e si presenterà come un venditore ambulante. L’uomo esporrà la sua versione dei fatti, sebbene quello che verrà mostrato potrà sembrare alquanto contraddittorio. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Il, Adolfo annuncia la gravidanza di Marta La nuova puntata de ilpartirà immediatamente con un colpo di scena che lascerà esterrefatti i figli di Isabel. Per quale motivo? Semplicemente perché Adolfo e Tomas resteranno stupiti nel momento in cui la vedranno felice come non lo era da tempo. Nel frattempo, Adolfo ne approfitterà per avvertire il fratello e ...