Anna Tatangelo | il suo debutto a cinema | “Così ho vinto il mio più grande ostacolo”

Leggi su youmovies

(Di domenica 3 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., celebre cantante italiana, indossa per la prima volta i panni di attrice in un noto film di Natale. Com’è andata?, la cantante, che è stata per tanti anni con Gigi D’Alessio, la loro storia d’amore ha fatto sognare tutti. Oggi la vedremo indossare degli insoliti abiti. Ebbene non si limita a