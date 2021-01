Anche la Svezia vuole la linea dura contro il Covid, più poteri al governo per imporre restrizioni" (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tempo dell'immunità di gregge e delle regole soft per combattere la pandemia di coronavirus , basate solo sulla libera scelta dei cittadini, sembra essere arrivato al capolinea Anche in Svezia. Con ... Leggi su europa.today (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tempo dell'immunità di gregge e delle regole soft per combattere la pandemia di coronavirus , basate solo sulla libera scelta dei cittadini, sembra essere arrivato al capoin. Con ...

