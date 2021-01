Amministrative | Moretti contro Mastella | “Benevento non si farà fregare due volte da questa politica”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– “Perché la società civile sarà fondamentale nelle prossime elezioni? Ciò che sta accadendo ain tempo di Covid non ha nulla di edificante. Siamo la città con meno programmazione degli interventi sociosanitari e più chiacchiere, scuole chiuse e più chiacchiere, nessun sostegno ai commercianti e ai ristoratori e nemmeno una parola per loro, un po’ di beneficenza del sindaco e dei suoi sbandierati amici e tante chiacchiere”. Così in una nota Angelo, presidente di Civico22. “L’unica certezza è che il Covid non ha attivato aun vero COC, un Centro di Coordinamento Operativo comunale, in cui sviluppare interventi di concertazione tra le forze istituzionali in campo né un tavolo di ascolto della cittadinanza e di programmazione ...