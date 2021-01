American Horror Story: famoso cantante si candida per recitare nella nuova stagione (Di domenica 3 gennaio 2021) Ryan Murphy lo scorso febbraio ha annunciato il cast della decima stagione di American Horror Story, che però è slittata a causa della pandemia. In quel periodo Lily Allen ha rivelato che in passato è stata contattata dal regista per recitare nella famosa serie, ma ha anche aggiunto di essersi scordata di rispondere alla mail, che adesso è andata persa. Adesso un altro cantante britannico ha detto di essere interessato a recitare in AHS. Liam Payne in una diretta ha fatto una sorta di appello a Murphy. “La mia nuova ossessione da lockdown è American Horror Story. Sono davvero in fissa in questi giorni. Ragazzi è davvero bello. Ho visto Roanoke, Asylum, che è davvero bella e adesso sto ... Leggi su biccy (Di domenica 3 gennaio 2021) Ryan Murphy lo scorso febbraio ha annunciato il cast della decimadi, che però è slittata a causa della pandemia. In quel periodo Lily Allen ha rivelato che in passato è stata contattata dal regista perfamosa serie, ma ha anche aggiunto di essersi scordata di rispondere alla mail, che adesso è andata persa. Adesso un altrobritannico ha detto di essere interessato ain AHS. Liam Payne in una diretta ha fatto una sorta di appello a Murphy. “La miaossessione da lockdown è. Sono davvero in fissa in questi giorni. Ragazzi è davvero bello. Ho visto Roanoke, Asylum, che è davvero bella e adesso sto ...

