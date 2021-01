All’estero per lavoro, Luigi muore a soli 29 anni: il dolore di Ischia (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Una vera tragedia ha colpito l’isola di Ischia. E’ stato trovato morto a soli 29 anni in un appartamento in Svizzera, Luigi Trani, giovane professionista del settore alberghiero, trasferitosi di recente all’esterno per motivi lavorativi. Sconvolta la famiglia, molto conosciuta sull’isola. Senza parole gli amici d’infanzia di Luigi e sono tanti i messaggi di cordoglio e di incredulità che si rincorrono sul web da quando si è diffusa la notizia. L’allarme è scattato quando ogni contatto tra lui e la famiglia era stato interrotto: da qui la richiesta alle autorità di verificare che cosa gli fosse successo. Il corpo senza vita è stato trovato all’interno dell’alloggio dove il ragazzo abitava: indagini in corso per risalire alle cause del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Una vera tragedia ha colpito l’isola di. E’ stato trovato morto a29in un appartamento in Svizzera,Trani, giovane professionista del settore alberghiero, trasferitosi di recente all’esterno per motivi lavorativi. Sconvolta la famiglia, molto conosciuta sull’isola. Senza parole gli amici d’infanzia die sono tanti i messaggi di cordoglio e di incredulità che si rincorrono sul web da quando si è diffusa la notizia. L’allarme è scattato quando ogni contatto tra lui e la famiglia era stato interrotto: da qui la richiesta alle autorità di verificare che cosa gli fosse successo. Il corpo senza vita è stato trovato all’interno dell’alloggio dove il ragazzo abitava: indagini in corso per risalire alle cause del ...

