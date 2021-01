Alba Parietti | una malattia la perseguita | “Mia madre si definiva schizofrenica”

Leggi su chenews

(Di domenica 3 gennaio 2021)non ha vissuto una vita semplice soprattutto a causa di unache l’hata: “Miadi“ A., Fonte foto: Instagram (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione,non ha sempre vissuto una vita agiata e semplice, infatti, unal’hata allungo: “Miasi“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la famosa showgirl, attrice e personaggio televisivo, sarà tra gli ospiti di Mara Venier al noto programma Rai, ...