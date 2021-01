Alaves-Atletico Madrid: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Qualche sorpresa nei padroni di casa, il Cholo sceglie Correa e manda Joao Felix in panchina (Di domenica 3 gennaio 2021) L’Atletico Madrid ha chiuso il 2020 come meglio non poteva: un’altra vittoria “sporca”, un 1-0 al Getafe targato Suarez per consolidare il primato e addirittura rafforzarlo, visto che il Real Madrid e il Barcellona, ammesso che i blaugrana possano ancora lottare per il titolo, hanno entrambe pareggiato e quindi perso due punti dalla squadra di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 3 gennaio 2021) L’ha chiuso il 2020 come meglio non poteva: un’altra vittoria “sporca”, un 1-0 al Getafe targato Suarez per consolidare il primato e addirittura rafforzarlo, visto che il Reale il Barcellona, ammesso che i blaugrana possano ancora lottare per il titolo, hanno entrambe pareggiato e quindi perso due punti dalla squadra di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Edwintstanley : RT @YekoyadaUG: SUNDAY SPECIAL ?? Premier League ?? Newcastle Utd vs Leicester City Chelsea vs Man City Laliga Santander Alaves vs Atletico… - mpeter461 : RT @YekoyadaUG: SUNDAY SPECIAL ?? Premier League ?? Newcastle Utd vs Leicester City Chelsea vs Man City Laliga Santander Alaves vs Atletico… - lubersolz : RT @YekoyadaUG: SUNDAY SPECIAL ?? Premier League ?? Newcastle Utd vs Leicester City Chelsea vs Man City Laliga Santander Alaves vs Atletico… - WZahaa : RT @YekoyadaUG: SUNDAY SPECIAL ?? Premier League ?? Newcastle Utd vs Leicester City Chelsea vs Man City Laliga Santander Alaves vs Atletico… - Pato_Official07 : RT @YekoyadaUG: SUNDAY SPECIAL ?? Premier League ?? Newcastle Utd vs Leicester City Chelsea vs Man City Laliga Santander Alaves vs Atletico… -

Ultime Notizie dalla rete : Alaves Atletico Alaves-Atletico Madrid: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Qualche sorpresa nei padroni di casa, il Cholo sceglie Correa e manda Joao Felix in panchina Infobetting Liga: Zidane torna a sorridere, 2-0 del Real al Celta

(ANSA) – ROMA, 02 GEN – Il Real Madrid si mette alle spalle il 2020 e il deludente pareggio con l’Elche nell’ultimo match prima della sosta battendo 2-0 senza grossi patemi il Celta Vigo. Un successo ...

Liga: in parità derby di Siviglia, Canales risponde a Suso

(ANSA) – ROMA, 02 GEN – Finisce senza vincitori, con un gol per parte, il derby della capitale andalusa fra il Betis di Manuel Pellegrini e Siviglia di Julen Lopetegui. Gli ospiti erano andati in vant ...

(ANSA) – ROMA, 02 GEN – Il Real Madrid si mette alle spalle il 2020 e il deludente pareggio con l’Elche nell’ultimo match prima della sosta battendo 2-0 senza grossi patemi il Celta Vigo. Un successo ...(ANSA) – ROMA, 02 GEN – Finisce senza vincitori, con un gol per parte, il derby della capitale andalusa fra il Betis di Manuel Pellegrini e Siviglia di Julen Lopetegui. Gli ospiti erano andati in vant ...