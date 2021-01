Affari Tuoi, guardate cosa succede al pacco: il gioco è truccato? (Di domenica 3 gennaio 2021) Nell’ultima puntata di Affari Tuoi – Viva gli sposi qualcosa non è andato come previsto e sul web si è scatenata la bufera, ma cosa è successo al pacco? L’ultima puntata di Affari Tuoi – Viva gli sposi ha fatto scatenare il pubblico sui social, molti non hanno potuto fare a meno di notare il misterioso cambiamento del pacco dei due concorrenti da un’inquadratura all’altra. Nella prima inquadratura il sigillo in cera lacca è staccato, nella seconda è nuovamente attaccato al pacco. Cerchiamo di ricostruire i fatti e analizzare bene cosa è successo veramente nel programma di Carlo Conti. LEGGI ANCHE>>>“Avrebbe potuto gettarsi dalla finestra” il dramma di Carlo Conti LEGGI ... Leggi su chenews (Di domenica 3 gennaio 2021) Nell’ultima puntata di– Viva gli sposi qualnon è andato come previsto e sul web si è scatenata la bufera, maè successo al? L’ultima puntata di– Viva gli sposi ha fatto scatenare il pubblico sui social, molti non hanno potuto fare a meno di notare il misterioso cambiamento deldei due concorrenti da un’inquadratura all’altra. Nella prima inquadratura il sigillo in cera lacca è staccato, nella seconda è nuovamente attaccato al. Cerchiamo di ricostruire i fatti e analizzare beneè successo veramente nel programma di Carlo Conti. LEGGI ANCHE>>>“Avrebbe potuto gettarsi dalla finestra” il dramma di Carlo Conti LEGGI ...

