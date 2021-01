"Abbiamo perso il nostro bambino", la rivelazione choc di Manila Nazzaro - (Di domenica 3 gennaio 2021) Novella Toloni Attraverso i social network l'ex Miss Italia ha svelato di essere rimasta incinta di Lorenzo Amoruso, ma di aver avuto un aborto a pochi giorni dal Natale Si è chiuso nel peggiore dei modi il 2020 di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia più amata della penultima edizione di Temptation Island ha rivelato di aver perso il loro primo figlio nelle scorse settimane. Una dolorosa perdita condivisa con i propri fan attraverso i social network, dove Manila e Lorenzo hanno ricevuto l'affetto dei loro sostenitori. nodo 1895666 La partecipazione a Temptation Island ha regalato un grande successo a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia, solida e matura, ha affrontato il percorso nel reality dei sentimenti conquistando la simpatia delle altre coppie in ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) Novella Toloni Attraverso i social network l'ex Miss Italia ha svelato di essere rimasta incinta di Lorenzo Amoruso, ma di aver avuto un aborto a pochi giorni dal Natale Si è chiuso nel peggiore dei modi il 2020 die Lorenzo Amoruso. La coppia più amata della penultima edizione di Temptation Island ha rivelato di averil loro primo figlio nelle scorse settimane. Una dolorosa perdita condivisa con i propri fan attraverso i social network, dovee Lorenzo hanno ricevuto l'affetto dei loro sostenitori. nodo 1895666 La partecipazione a Temptation Island ha regalato un grande successo ae Lorenzo Amoruso. La coppia, solida e matura, ha affrontato il percorso nel reality dei sentimenti conquistando la simpatia delle altre coppie in ...

Sui social Manila Nazzaro ha svelato di essere rimasta incinta di Lorenzo Amoruso, ma di aver avuto un aborto a pochi giorni dal Natale.

