“Abbiamo perso il bambino”. Manila Nazzaro, la dolorosa notizia arriva solo oggi. Cosa è successo (Di domenica 3 gennaio 2021) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la notizia addolora tutti. Direttamente dal profilo social della showgirl si apprende che la coppia sta vivendo un momento decisamente delicato in seguito a quanto avvenuto di recente. Lo comunicano ai fan e ricevono conforto, ma la ferita avrà bisogno di molto tempo per rimarginarsi e mai riuscirà a farlo del tutto. Hanno sempre dimostrato di avere molta discrezione Manila e il suo Lorenzo. La vita privata, soprattutto alla luce della gravidanza, è stata tenuta al riparo dagli occhi indiscreti del mondo del gossip e dopo mesi trascorsi in grande intimità, è stata proprio la showgirl ad aver rotto il silenzio alla luce del doloroso evento che sicuramente continuerà a segnare la sua esistenza.



