A un passo dalla crisi di governo | Renzi pronto a ritirare le ministre Ecco gli scenari possibili

Leggi su open.online

(Di domenica 3 gennaio 2021) Sono giorni decisivi per ilConte. Il leader di Italia Viva, Matteo, dice di esserealla sfida in Aula. E la situazione rischia di precipitare già nelle prossime ore. Il Consiglio dei ministri per il via libera al Recovery Plan, previsto il 7 gennaio, potrebbe essere anticipato a domani, 4 gennaio. Ma lo scontro tra Conte e, che è cresciuto e s’è alimentato con le polemiche sull’utilizzo dei fondi europei, ormai va ben oltre. Tanto che, secondo Repubblica, il leader di Italia Viva ha già deciso che ritirerà la sua delegazione al, composta dalleTeresa Bellanova e Elena Bonetti, entro il 7. Secondo La Stampa, il 5 gennaio e non più il 4 come inizialmente minacciato. La stessa Bonetti, in un’intervista pubblicata oggi su Avvenire, apre: se ...