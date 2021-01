A causa della pandemia 4 milioni di italiani senza cibo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il 2021 inizia con circa 4diche sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare a Natale e a Capodanno, un numero praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una stimaColdiretti sulla base dell’ultimo rapporto di attuazione sugli aiuti alimentari distribuiti con il fondo di aiuto agli indigenti (Fead), relativo al periodo 1994-2020. Si trattapunta dell’icebergsituazione di difficoltà in cui si trova un numero crescente di persone costrette a far ricorso alle mense dei poveri e molto più frequentemente – sottolinea la Coldiretti – ai pacchi alimentari, anche per le limitazioni rese necessarie dalla.Tra le categorie più deboli degli indigenti – continua la Coldiretti – il 21% è ...