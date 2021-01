4 segni zodiacali che tendono a mentire se sono in coppia (Di domenica 3 gennaio 2021) Alcuni uomini non riescono a mostrare tutto ciò che fa parte del loro essere in una relazione e in più di un’occasione preferiscono mantenere la propria privacy, piuttosto che rivelare ciò che si nasconde dentro il loro cuore. Quando queste persone vivono una storia d’amore, hanno delle difficoltà ad essere completamente veritieri e accurati e tendono ad evitare di far venire a conoscenza i propri partner di alcune informazioni che li riguardano. credit: pixabay/susan-lu4esm 1. Toro L’uomo che appartiene al segno del Toro è molto chiuso in se stesso e anche a causa della loro testardaggine vogliono preservare il loro spazio personale a tutti i costi. In varie occasioni sfrutteranno la menzogna per riuscire a preservare i loro spazi ed evitare che determinati particolari della loro vita vengano a galla. Un uomo del Toro non mentirà per ferire deliberatamente qualcuno, ... Leggi su virali.video (Di domenica 3 gennaio 2021) Alcuni uomini non riescono a mostrare tutto ciò che fa parte del loro essere in una relazione e in più di un’occasione preferiscono mantenere la propria privacy, piuttosto che rivelare ciò che si nasconde dentro il loro cuore. Quando queste persone vivono una storia d’amore, hanno delle difficoltà ad essere completamente veritieri e accurati ead evitare di far venire a conoscenza i propri partner di alcune informazioni che li riguardano. credit: pixabay/susan-lu4esm 1. Toro L’uomo che appartiene al segno del Toro è molto chiuso in se stesso e anche a causa della loro testardaggine vogliono preservare il loro spazio personale a tutti i costi. In varie occasioni sfrutteranno la menzogna per riuscire a preservare i loro spazi ed evitare che determinati particolari della loro vita vengano a galla. Un uomo del Toro non mentirà per ferire deliberatamente qualcuno, ...

