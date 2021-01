3 gennaio 1954 | nasce la televisione italiana

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) “La RAI Radioinizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. È lo storico incipit di Fulvia Colombo, la decana di tutte le “signorine buonasera”, che dagli studi di Milano annuncia l’inizio ufficiale del regolare servizio di trasmissioni televisive in Italia. Era il 3. Cosa è successo il 3? L’evento è seguito da 15mila apparecchi in tutto il territorio nazionale, distribuiti tra abitazioni e bar dove sono raccolti migliaia di italiani. Sono le 11 di mattina del 3quando quel piccolo aggeggio dalla forma squadrata, allora simile più a un forno elettrico, inizia a trasmettere immagini in bianco e nero. A battezzare il nuovo elettrodomestico (il cui costo è cinque volte ...