Zlatan Ibrahimovic | la forza è il cambiamento nell’epoca dei cambiamenti

(Di sabato 2 gennaio 2021) Come di consueto, nella seconda metà di dicembre le testate sportive – o semplicemente gli appassionati – stilano la propria classifica dei personaggi dell’anno. Non fa eccezione il 2020, che vede Zlatan Ibrahimovic su quasi tutti i podi. Se sia o meno l’atleta copertina degli ultimi 12 mesi non è facile a dirsi, di sicuro però l’insegnamento trasmesso dal bomber svedese si lega a doppio filo con la delicata fase storica che il mondo intero sta attraversando.