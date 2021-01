Zaniolo, parla la mamma: la verità sull’ex fidanzata e la gravidanza. Madalina? Bocciata (Di sabato 2 gennaio 2021) Nuove rivelazioni sul triangolo amoroso che ha travolto la vita del pupillo della Roma, che ha solo ventuno anni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 2 gennaio 2021) Nuove rivelazioni sul triangolo amoroso che ha travolto la vita del pupillo della Roma, che ha solo ventuno anni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

corgiallorosso : #Zaniolo, parla la mamma Francesca: “Vogliono rovinare la carriera a Nicolò. Sara sempre trattata come una figlia,… - Corriere : La madre di Zaniolo: «Sì, la sua ex Sara aveva già abortito. Ma non è vero che l’abbiamo cacciata» - Corriere : La madre di Zaniolo: «Sì, la sua ex Sara aveva già abortito. Ma non è vero che l’abbiam... - SmorfiaDigitale : Zaniolo e la ex incinta, parla la mamma: 'Ecco la verit su Sara. Madalina? Non c... - fefefeds : RT @Andrea_DiCarlo: Tre giorni fa #Zaniolo chiedeva di non parlare più della sua vita privata, concentrandosi sul suo recupero. Risultato?… -