Zaniolo, parla la madre: Sara incinta? Questa è la nostra posizione” (Di sabato 2 gennaio 2021) Nicolò Zaniolo finisce nel mirino della critica per questioni amorose, ma qualcuno, tra cui la madre prende le sue difese: “Vi dico la mia” Il “gioiellino” giallorosso, Nicolò Zaniolo è di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 2 gennaio 2021) Nicolòfinisce nel mirino della critica per questioni amorose, ma qualcuno, tra cui laprende le sue difese: “Vi dico la mia” Il “gioiellino” giallorosso, Nicolòè di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Mediagol : #Video, la gravidanza, l'addio e le polemiche. Parla la mamma di Zaniolo: 'Sara incinta? Ecco tutta verità' - giadinagrisu : RT @tempoweb: Caso Zaniolo Sulla ex incinta e Madalina Ghenea parla la mamma Il sospetto sulla carriera - tempoweb : Caso Zaniolo Sulla ex incinta e Madalina Ghenea parla la mamma Il sospetto sulla carriera - corgiallorosso : #Zaniolo, parla la mamma Francesca: “Vogliono rovinare la carriera a Nicolò. Sara sempre trattata come una figlia,… - Corriere : La madre di Zaniolo: «Sì, la sua ex Sara aveva già abortito. Ma non è vero che l’abbiamo cacciata» -