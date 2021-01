Zaniolo, la mamma: 'La storia con Madalina Ghenea? Non siamo d'accordo' (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA - Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo , vuole fare un po' di chiarezza riguardo la vicenda legata al figlio e alla rottura con la fidanzata Sara Scaperrotta . Intervenuta ai microfoni di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 gennaio 2021) ROMA - Francesca Costa, madre di Nicolò, vuole fare un po' di chiarezza riguardo la vicenda legata al figlio e alla rottura con la fidanzata Sara Scaperrotta . Intervenuta ai microfoni di ...

LuigiBevilacq17 : RT @Andrea_DiCarlo: Tre giorni fa #Zaniolo chiedeva di non parlare più della sua vita privata, concentrandosi sul suo recupero. Risultato?… - sportli26181512 : Zaniolo, la mamma: 'La storia con Madalina Ghenea? Non siamo d'accordo': Le parole di Francesca Costa sulla vicenda… - LCKekkoDL98 : RT @Andrea_DiCarlo: Tre giorni fa #Zaniolo chiedeva di non parlare più della sua vita privata, concentrandosi sul suo recupero. Risultato?… - cronacadiroma : Parla la mamma di #Zaniolo #Roma - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: La mamma di #Zaniolo: ‘Ecco la verità sulla storia con Sara incinta. Noi siamo contrari alla relazione con Madalina, ha quasi… -