Zaniolo | la madre pensa al complotto | “Temo che qualcuno voglia rovinargli la carriera”

"Non siamo d'accordo con la relazione con una donna poco più piccola di me. Stiamo cercando di farlo ragionare. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera e proviamo a seguirlo 24 ore al giorno. Non è un ragazzo facile da gestire". La mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, ha voluto sottolineare anche l'ipotesi di un complotto ai danni del figlio, coinvolto in una vicenda che dal semplice gossip sta assumendo scenari sempre più importanti.

