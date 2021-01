Zaniolo | la madre avverte | “Temiamo che vogliano rovinargli la carriera”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 2 gennaio 2021) La scoperta della paternità subito dopo la conclusione di una storia d'amore. Per Nicolòla situazione non è affatto semplice dal punto di vista personale. Il centrocampista della Roma deve gestire una situazione complicata dopo la fine della relazione con la fidanzata Sara. Ladel giocatore, Francesca Costa, ha espresso il suo parere su Radio Radio: "Non è vero che Sara è stata cacciata di casa, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio. Nicolò si occuperà del bambino materialmente e con l'affetto di un padre, ma non ama più ragazza. Quando ci ha chiamati per dircelo era disperato, piangeva, diceva di aver bisogno di noi. E noi siamo corsi da La Spezia a Roma".caption id="attachment 991225" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionCONTRARIATAQuindi il suo parere sulla ...