Zaniolo, Fonseca senza giri di parole: "Vita privata. Con noi è un professionista"

«Non parlo della Vita privata di Zaniolo, quando è con noi è un professionista». Così, alla vigilia della partita con la Sampdoria, ha risposto Fonseca a chi gli ha chiesto delle ultime vicende, sentimentali, che hanno riguardato il suo calciatore. Nicolò, alle prese con il recupero da un lungo infortunio, ha una nuova fidanzata e la sua ex è incinta del loro primo figlio. Ne ha parlato lui stesso in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ma sono vicende extracampo e l'allenatore non ha voluto assolutamente tornarci su. Ha ribadito la professionalità del giocatore a chi gli ha chiesto se i comportamenti fuori dal campo possono incidere sulla sua Vita da atleta.

