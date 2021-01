Zaia: se c’è crisi, in tempo di pandemia unica strada è il voto (Di sabato 2 gennaio 2021) Ritengo fondamentale la stabilita' e quella la si ha solo con il voto. L'altra priorita' sono i 209 miliardi del Recovery fund, afferma Zaia Leggi su firenzepost (Di sabato 2 gennaio 2021) Ritengo fondamentale la stabilita' e quella la si ha solo con il. L'altra priorita' sono i 209 miliardi del Recovery fund, afferma

FirenzePost : Zaia: se c’è crisi, in tempo di pandemia unica strada è il voto - fiordisale : 'I test rapidi non sempre sono efficaci' qui c’é la risposta all’attuale disastro Veneto quando a gli dissero che… - lellinara : RT @Michele_Arnese: 'Se c’è la crisi vuol dire che non c’è più una maggioranza. La campagna vaccinale non è un problema, va avanti. Ritengo… - Michele_Arnese : 'Se c’è la crisi vuol dire che non c’è più una maggioranza. La campagna vaccinale non è un problema, va avanti. Rit… - Antonio70054218 : @EInbilico @bonnie379 Al doge zaia non si chiede. La statistica è manipolabile dovreste saperlo, non siate ingenui.… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia c’è Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera