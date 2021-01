Wonder: che malattia ha il bambino protagonista del film (Di sabato 2 gennaio 2021) Auggie, il protagonista di Wonder, è un bambino affetto da una rara malattia che colpisce in media un ragazzino su cinquantamila. Wonder narra la storia di Auggie, un ragazzino nato con una deformazione facciale dovuta alla sindrome di Treacher-Collins che, insieme ad altre complicazioni, lo ha portato in sala operatoria più di venti volte. Il bambino si rivela un ottimo studente e un ottimo amico per chi è abbastanza intelligente da andare oltre al suo aspetto fisico. La malattia è una disostosi mandibolo-facciale e afflige in media un bambino su 50.000. I neonati affetti da questa sindrome presentano gravi malformazioni facciali, soprattutto di zigomi, orbite degli occhi e mandibola, in associazione a difficoltà respiratorie ed uditive. I soggetti ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 gennaio 2021) Auggie, ildi, è unaffetto da una rarache colpisce in media un ragazzino su cinquantamila.narra la storia di Auggie, un ragazzino nato con una deformazione facciale dovuta alla sindrome di Treacher-Collins che, insieme ad altre complicazioni, lo ha portato in sala operatoria più di venti volte. Ilsi rivela un ottimo studente e un ottimo amico per chi è abbastanza intelligente da andare oltre al suo aspetto fisico. Laè una disostosi mandibolo-facciale e afflige in media unsu 50.000. I neonati affetti da questa sindrome presentano gravi malformazioni facciali, soprattutto di zigomi, orbite degli occhi e mandibola, in associazione a difficoltà respiratorie ed uditive. I soggetti ...

