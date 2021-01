William deluso da Harry che usa l’immagine di mamma Diana

Leggi su vanityfair

(Di sabato 2 gennaio 2021) Un nuovo anno, una nuova faida, più profonda di quanto non fosse dato pensare. Il principe William, che nell’anno passato avrebbe perso ogni fiducia nei confronti del fratello minore, avrebbe avuto altro di che essere deluso. Il Duca di Cambridge non avrebbe, infatti, gradito vedere come Harry abbia «cercato di sfruttare attraverso una foto lo stato di icona della madre, Diana, così da poter lanciare con più efficacia il sito suo e di Meghan Markle».